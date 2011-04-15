По факту проведения промежуточных выборов в Конгресс США на глобальных рынках наблюдаются оптимистичные настроения. Сами итоги выборов (переход Палаты Представителей под контроль демократической партии и сохранение большинства республиканцев в Сенате) во многом были ожидаемыми, но в некотором смысле уход неопределенности оказал локальную поддержку риск-аппетиту на рынках. Вчерашний рост фондовых индексов мог быть вызван в большей степени эмоциональными факторами, и, возможно, говорить о зарождении нового среднесрочного импульса к росту пока преждевременно. В то же время октябрьская коррекция на развитых рынках сняла некоторую перекупленность в большинстве бумаг, и при улучшении внешнего фона расти широкому рынку может быть легче.

Сегодняшний день на глобальных рынках может быть интересен прежде всего объявлением итогов двухдневного заседания Федрезерва, однако каких-либо сюрпризов от американского регулятора сегодня, вероятно, ждать не приходится. Заседание не будет сопровождаться пресс-конференцией Дж.Пауэлла, следовательно участникам рынка остается только следить за возможным изменением формулировок в тексте сопроводительного заявления.

Российский фондовый рынок вчера продемонстрировал заметный рост – индекс Мосбиржи прибавил 1,4% и приблизился к отметке в 2450 пунктов. От перепроданности, о которой мы писали в начале прошлой торговой недели, не осталось и следа, скорее даже напротив, рост последних нескольких дней может свидетельствовать о локальной перегретости рынка. Корпоративные отчеты российских компаний за третий квартал продолжают выходить в позитивном ключе (заметная девальвация рубля в 3 кв. неплохо помогла экспортерам). На наш взгляд, среднесрочные перспективы широкого рынка остаются сравнительно позитивными, однако локальная перегретость и возможность возвращения актуальности санкционной темы в ближайшие недели могут способствовать локальной коррекции рынка.





Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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