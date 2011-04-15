Нефть поддерживают слухи из ОПЕК

В среду ценам на нефть так и не удалось полноценно восстановиться. Коснувшись в моменте 6-дневного максимума в районе 73,50, баррель Brent резко отскочил вниз, после чего обосновался в области 72, с символическим внутридневным приростом.

Изначально волна спрос на черное золота пришла со стороны долларового фактора – американская валюта упала по всему спектру рынка после итогов промежуточных выборов в США. Затем рост ускорился на спекуляциях о том, что на предстоящей встрече в Аду-Даби (в это воскресенье) министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит варианты действий на 2019 год, в том числе сценарий с увеличением добычи на фоне возвращения угрозы переизбытка предложения, несмотря на санкции против Ирана.

Но восстановление перечеркнула очередная порция негативной статистики из Штатов. Если запасы сырой нефти выросли на 5,8 млн баррелей (на 2 млн меньше, чем по данным API), то добыча подскочила на целых 400 тыс. баррелей в день – до нового рекорда на уровне 11,6 млн баррелей. Так, Америка стала мировым лидером по производству черного золота и может достичь отметки в 12 млн баррелей раньше, чем предполагалось.

С другой стороны, очередной сигнал от сланцевых производителей может подтолкнуть страны ОПЕК+ к возобновлению ограничения производства на опасениях профицита и падения цен, которое так невыгодно странам, экспортирующим энергоносители в крупных объемах.

На ожиданиях обсуждения этих мер в ближайшие дни котировки, вероятно, будут удерживаться на плаву и останутся над отметкой 70.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ





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