В четверг движение вверх по индексу РТС приостановилось – активность инвесторов на рынках в целом сократилась перед объявлением итогов заседания комитета по открытым рынкам ФРС США. Кроме того, итоги выборов в конгресс США подразумевают скорое возобновление обсуждения новых санкций в отношении РФ, что является фактором риска для российского фондового рынка. В итоге акции Аэрофлота (AFLT) подешевели на 2.1%, Роснефти (ROSN) – на 1.9%, Северстали (CHMF) – на 1.6%, Новатэка (NVTK) – на 1.5%.

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, Куйбышевазот (KAZT) подешевел на 8.6%, Коршуновский ГОК (KOGK) – на 6.5%, банк Уралсиб (USBN) – на 5.5%.

Фондовые индексы США в среднем немного понизились, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, азиатские пребывают преимущественно в минусе.

Сегодня в начале торгов возможно углубление наметившейся коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешнего фона. ФРС подтвердила планы ужесточения денежной политики, что оказало поддержку курсу доллара США и негативно повлияло на спрос на развивающихся рынках. Кроме того, сообщения о возможном ограничении китайским регулятором объемов банковского кредитования частных компаний заставили трейдеров заговорить о рисках замедления экономического роста в КНР. Уход цен на нефть Brent ниже отметки $71 за баррель также следует упомянуть в числе факторов, способных оказать негативное влияние на активность инвесторов на российском рынке акций. В валютной секции в начале торгов вероятно повышение по паре доллар-рубль вслед за укреплением доллара США к корзине мировых валют.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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