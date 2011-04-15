На глобальных рынках - коррекционный откат в большинстве рисковых активов

На глобальных рынках после нескольких дней роста наблюдается коррекционный откат в большинстве рисковых активов. Американские фондовые индексы завершили вчерашнюю торговую сессию разнонаправленно, а индекс S&P 500 не сумел преодолеть максимумы за последний месяц в районе 2815 пунктов.

Итоги заседания Федрезерва не принесли инвесторам новых идей. Разумеется, ставка оставлена без изменения, а каких-либо серьезных корректировок в тексте сопроводительного заявления не наблюдалось. Регулятор отметил высокие темпы роста экономической активности, устойчивый рост занятости, снижение уровня безработицы, подтвердив идею дальнейшего постепенного повышения ставок, и добавив, что риски для прогнозов выглядят «в целом сбалансированными». Больших сомнений в декабрьском повышении процентной ставки нет (рынок, согласно фьючерсам на ставку, на текущий момент закладывает вероятность такого сценария в 74%), но декабрьское заседание будет интересно инвесторам в первую очередь обновленными прогнозами FOMC по дальнейшей динамике ставок и макропоказателям.

Российский рынок акций после нескольких дней уверенного роста вчера также продемонстрировал локальное снижение – индекс Мосбиржи снизился по итогам торгов на 0,3%. Из отдельных историй выделим вчерашнее расширение санкционного списка – OFAC США добавило в список 3 физлиц и 9 юрлиц за причастность к ситуации в Крыму и на Донбассе. На наш взгляд, на сегодняшний день в цены на российские активы итак заложена санкционная премия, и оказать заметное влияние на динамику рынков могут, вероятно, только санкции финансового характера (вчерашние ограничения к ним не относятся).

Среднесрочно продолжаем считать текущие уровни по российским бумагам сравнительно интересными (ожидаем позитивных корпоративных отчетов за третий квартал от оставшихся экспортеров), при этом локально допуская некоторую перегретость российского рынка (в краткосрочной перспективе видим вероятность коррекции индекса Мосбиржи в район 2400-2420 пунктов).







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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