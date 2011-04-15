Сберечь и приумножить. Миссия выполнима

2 ноября 2018 года Банк России опубликовал отчет о динамике средней максимальной ставки топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях, которая на конец октября выросла до 7,03% - самого высокого уровня с начала февраля этого года, когда она составила 6,96%.

Департамент банковского регулирования и надзора ЦБ РФ, проводящий постоянный мониторинг данного показателя с июля 2009 года, со свойственной ему педантичностью зафиксировал в прошедшем месяце уже третий подряд подекадный рост. Таким образом, по сравнению с предыдущими десятью днями ставка выросла на 0,02 процентного пункта. При этом особо подчеркивается непрерывный, за исключением одного случая стагнации, рост максимальной ставки по рублевым вкладам с третьей декады июля этого года. Напомню, что минимальное за всю историю наблюдений ЦБ значение показателя было зафиксировано в первой декаде июня текущего года - 6,05%, а на пиковой отметке в 15,635% ставка находилась в конце декабря 2014 года - в период обострения ситуации на валютном рынке, когда Центробанк вынужденно повысил ключевую ставку сразу на 6,5 процентных пункта до 17% годовых. После этого регулятор последовательно снижал стоимость заимствования, чтобы вновь вернуться к повышению ставки только 14 сентября этого года, установив ее на уровне 7,5%, что в конечном счете и определило рост базовой доходности банковских вкладов в рублях и в валюте.

Ничего не поделаешь. При обостряющейся конкуренции в борьбе за невостребованные денежные активы граждан, коих по разным данным насчитывается порядка 27 трлн. рублей, наши банки стараются не только внедрять линейку новых продуктов, но и повышать привлекательность и самое главное эффективность традиционных. Тем более, что российские системные банки, ориентированные на достаточно высокую доходность по операциям с государственными ценными бумагами и ОФЗ, в том числе, понесли в текущем году «определенные потери», о чем посетовал глава «Сбербанка» Герман Греф (видимо от лица всего банковского сообщества) Президенту РФ Владимиру Путину на их последней официальной октябрьской встрече.

Еще совсем недавно наличие банковского вклада считалось признаком рачительного отношения к деньгам и свидетельствовало о причастности к кругу состоятельных граждан. Но эпоха исключительно пассивного поведения вкладчиков, когда сбережения хотелось только сохранить, прошла, и сегодня большинство тех, у кого имеются накопления, в том числе и пенсионеры, не считают депозиты серьезной инвестицией в будущее. Сегодня даже небольшая сумма свободных средств становится объектом серьезных размышлений, раскрывающих мир больших инвестиционных возможностей.

Валютный кризис 2014 года и последующие финансовые потрясения здорово изменили отношение в обществе к финансовым рынкам и повысили финансовую грамотность россиян: многие поняли, что оказывается живут в мире валютных колебаний, что надо думать не только о сохранении, но и о приумножении сбережений, и что для этого оказывается существует масса инструментов. Осознав все это наше население массово и с присущим энтузиазмом принялось осваивать разные способы инвестиций.

Итак, как лучше распорядиться свободными деньгами в современных условиях? Конечно, необходимо помнить о диверсификации (не класть яйца в одну корзину) инвестиционных средств, то есть пропорционально распределить их по степени риска и доходности. Например, не менее 30% от всех денежных средств инвестировать в те продукты, которые позволят обеспечить минимальный риск убытка при низком реальном доходе, обеспечивающем защиту от инфляции, так называемые вложения без потерь (в первую очередь банковские вклады и облигации). Оставшиеся деньги можно равномерно распределить между финансовыми активами с оптимальным соотношением риск/доходность и высокой степенью доходности и риска получения убытка.

В любом случае в настоящее время для большинства населения самым простым, доступным, понятным и проверенным способом сохранения капитала остается банковский депозит, который является одним из самых надежных при небольшом, но заранее определенном процентном доходе. Другое очевидное преимущество – страхование вкладов, гарантирующее даже в случае банкротства банка возврат вклада в размере страховой суммы, которая на сегодня составляет 1,4 млн. рублей. Правда в последнее время банковские вклады утратили былую эффективность - ставки по долгосрочным рублёвым вкладам едва превышают уровень инфляции, а доходность валютных депозитов на уровне 1-2% годовых.

Государственные облигации и конечно народные ОФЗ (облигации федерального займа), выпускаемые Минфином России, наверное, столь же, если не более, надёжны, как банковские вклады, поскольку гарантируются государством. Из минусов, пожалуй – трехлетний срок обращения и 30000 рублей минимальная стоимость пакета. Однако доходность к погашению ОФЗ составляет около 8,6% годовых, что в целом выше «банковской», а если облигации приобретать через индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС), то можно добавить ещё и налоговый вычет. С каждых 400 тысяч в год, которые вы заводите на ИИС, вы можете получить 52 тысячи рублей. ИИС - это специальная госпрограмма, предоставляющая большие налоговые льготы и, позволяющий физическому лицу заработать почти в 2,5 раза больше, чем банковский вклад при 100% защите вложенных денег.

Корпоративные облигации - инвестиционный инструмент, более рискованный относительно ОФЗ, но достаточно консервативный, который особенно подходит для начинающего инвестора. Облигации являются одним из самых популярных, наименее рискованных и самых доступных инструментов фондового рынка. Если купить облигации эмитента с высоким рейтингом надежности, например, «Голубые фишки» с фиксированным купоном, можно уверенно спокойно ждать срока погашения, рассчитывая на рублевую доходность 10-12% годовых. В последнее время всё больше инвесторов отдают свои предпочтения рынку еврооблигаций, обеспечивающих доход зафиксированный в валюте: долларах или евро. Данный финансовый инструмент способен обеспечить купонный доход до 11% в валюте при высокой степени защиты вложенного капитала и валютного риска.

Другим, более доходным и соответственно рискованным инвестиционным активом выступают акции. Акции российских компании - один из рискованных инструментов, но и один из самых доходных. При консервативном управлении инвестор может получить 23-27 % годовых, но при более долгосрочном горизонте инвестирования. Доходность может формироваться двумя способами пассивным и активным: от выплаты дивидендов и от разницы в стоимости акций. Дивиденды по акциям отличаются от купона, выплачиваемого владельцам еврооблигаций.

Следует учитывать, что управление высокодоходными инвестиционными инструментами требует определенных знаний, умения и навыков, которые каждый желающий может обрести, пройдя специализированные обучающие программы и курсы, получив квалификацию «квалифицированный инвестор». Кроме того, для получения доступа к торговле акциями, облигациями и другими финансовыми активами необходимо открыть счет в специализированной брокерской или дилерской компании, к выбору которой следует также подходить со знанием дела.

Конечно, сегодня существует огромный арсенал инвестиционных продуктов, способных не только сохранить и приумножить наши накопления, но сделать нас поистине финансово независимыми людьми. Но, как ни крути, мы все равно приходим к выводу о необходимости повышения личной финансовой грамотности или самой главной для каждого человека инвестиции – инвестиции в себя, в собственные знания, с пожизненной рентой, приносящей поистине неизмеримый доход.







Геннадий Попов, аналитик компании «ФинИст»











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