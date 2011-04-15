Рубль может еще упасть

Рынок акций РФ закончил торги в четверг в «красной» зоне. Инвесторы наконец осознали, что противостояние между республиканцами и демократами будет мешать Д. Трампу проводить реформы и способствовать росту хаоса в политике, что окажет влияние на экономику, причем не только на американскую.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний нефтегазового (-0,60%) потребительского (-0,56%) и

энергетического (-0,50%) секторов. Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,27% и закрылся на отметке 2438.62 пункта. Индекс РТС упал на 0,77% и остановился на уровне 1155.27 пункта на волне продолжения динамики снижения курса рубля к доллару США

и евровалюте.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ упали, оставаясь под давлением на волне роста добычи нефти в США и напряженности в мире, что может привести к избытку предложения черного золота на мировом рынке. Такое развитие ситуации может привести к возобновлению пакта между Россией и ОПЕК по снижению объема добычи нефти для увеличения ее стоимости. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России упали на 1,26%, до 71,16 доллара за баррель. Западно-техасская WTI снизилась

на 1,05%, до 61,02 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снизился к евро и доллару на волне, с одной стороны, ожидания санкций из США в отношении РФ, а с другой, падения спроса на ОФЗ, о чем ярко показали последние аукционы Минфина. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,41%, до 66,58 рублей за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» повысилась на 0,17%, до 76,01 рублей за один евро.

Мы ожидаем продолжения локального снижения курса российского рубля против доллара и евро, а также стагнации национального рынка акций.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.