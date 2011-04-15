Рынок нефти: продавцы набирают обороты

В четверг нефть марки Brent прилично просела, обновив минимумы середины августа в районе 70,55 после утраты важного уровня 71. Помимо прочих факторов, влияющих на настроения в сырьевом сегменте, в пользу медведей сыграло резкое укрепление доллара, который ускорил рост после «ястребиного» тона Федрезерва.

Трейдеры все сильнее беспокоятся по поводу перенасыщения рынка. Это неудивительно, учитывая активное наращивание добычи в России, Саудовской Аравии и Соединенных Штатах. Напомним, что на прошлой неделе американские сланцевики вышли на новый исторический рекорд производства на уровне 11,6 млн баррелей в сутки. Тем временем РФ за последние шесть месяцев увеличила добычу почти на полмиллиона баррелей, до 11,5 млн баррелей в сутки.

Положение дел усугубляют перспективы ослабления мирового спроса на фоне замедления темпов роста мировой экономики. Добавим сюда послабления для покупателей иранской нефти, заметно смягчающие эффект от санкций, и увидим, что картина действительно выглядит тревожно.

Быкам остается надеяться, что экспортеры ОПЕК+ подержат рынок в это воскресенье в рамках встречи в Абу-Даби. Картелю и его союзникам необходимо дать игрокам четкий посыл о том, что они контролируют ситуацию и готовы снова пойти на ограничение добычи, чтобы избежать профицита предложения на мировой арене.

В ходе утренних торгов пятницы котировки отметились на минимуме 70,46.С технической точки зрения, Brent сейчас необходимо удержать рубеж в 70 долларов за баррель, на пути к которому есть промежуточная поддержка в районе 70,30.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ





















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