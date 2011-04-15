Рубль усиливает падение

Рынок акций РФ закончил торги в пятницу сильным падением на волне

снижения цен на сырую нефть и негативной динамики на рынках акций в Европе и США. Данные о сильном росте производственной инфляции в США указывают на то, что ФРС будет активно повышать ставки, а это на волне сокращения баланса регулятора будет способствовать падению интереса рыночных игроков, в первую очередь, к активам стран с развивающейся экономикой.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний финансового (-2,36%) телекоммуникационного (-1,81%) и

нефтегазового (-1,76%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги падением на 1,44% и закрылся на отметке 2403.47 пункта. Индекс РТС обвалился на 2,93% и остановился на уровне 1121.38 пункта на фоне снижения курса рубля к доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ упали под напором негативного отношения инвесторов к риску и роста ожиданий того, что увеличение добычи сланцевой нефти в США будет способствовать росту предложения на мировом рынке. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России упали на 1,19%, до 69,81 доллара за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 1,12%, до 59,99 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии усилил

падение против евро и доллара США под влиянием сильного роста доходности ОФЗ, снижения цен на нефть и ожидания того, что ЦБ РФ позволит рублю еще ослабнуть. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии подскочила на 0,89%, до 67,49 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» выросла на 0,77%, до 76,55 рубля за один евро.

Мы продолжаем ожидать дальнейшего локального снижения курса рубля против доллара и евро, а также стагнации национального рынка акций.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital







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