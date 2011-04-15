У игроков с рублем в пятницу сдали нервы. USDRUB подскочил на 110 копеек, до 68.00. Примечательно, что рост пары на прошлой неделе происходил вместе с ростом торговых объемов. EURUB выросла также внушительно: на 105 копеек, до 77.03. Кажется, игроки с рублем наконец-то заметили проблемы нефти, которая за предыдущий месяц потеряла более 20%.

На своем пути пара USDRUB резким движением превысила предыдущую отметку 67.0, что является признаком капитуляции тех игроков, которые держали оборону данного уровня. Зачастую после таких сигналов, российская валюта способна импульсивно продолжать ослабление еще несколько дней, даже если внешние условия не будут столь угнетающими.

Единая валюта формально пока еще не сдала свое важное сопротивление, что оставляет пространство для маневра. В начале дня в понедельник мы видим кардинальное изменение динамики нефти. Brent прибавляет 2.4% на старте торгов, после комментариев представителей ОПЕК+ о готовности вернуться к ограничениям и понизить общую добычу на 1 млн. баррелей. Судя по комментариям, необходимость снижения не вызывает разногласий: министры обсуждают тот уровень, который следует взять в качестве точки отсчета.

Если события предыдущего месяца очень живо напоминали 2014-й год, когда все ключевые игроки наращивали добычу и обещали «добывать еще больше», то риторика ОПЕК+ дает понять, что министры выучили уроки прошлого. Напомню, в конце 2014-го падение нефти ускорилось и стало бесконтрольным после того, как ОПЕК решила не менять квоты, несмотря на явные признаки перепроизводства. Более того, тогда картель не очень строго их придерживался, значительно превышая установленные уровни.

Конечно, не все проблемы решены на данный момент: например, в США на прошлой неделе подскочила буровая активность. И это при том, что уже сейчас уровень добычи находится на исторических максимумах. Кроме того, обсуждение в рамках ОПЕК+ может растянуться на длительный период. В 2016-м от первых сообщений о возможной договоренности об ограничении в рамках ОПЕК+ до фактического снижения прошло 11 месяцев.

Проще говоря, на выходных мы получили хороший сигнал для Brent, но пока однозначно нельзя утверждать, что он станет поворотной точкой, и что в пятницу нефть действительно достигла дна.







Елена Назарова, медиа-менеджер FxPro.







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