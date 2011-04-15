На открытии торгов ожидается резкое укрепление рубля

В пятницу, 9 ноября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 110 коп. (+1,65%), до 68,00 руб., курс евро – на 105 коп. (+1,39%), до 77 руб.

В пятницу российская валюта заметно подешевела к иностранным валютам на фоне санкционных угроз и очередного падения нефтяных котировок. Увеличение предложения сырья на рынке, оказывало давление на покупателей перед встречей ОПЕК+, которая состоялась в воскресенье 11 ноября. Курс доллара повышался до 68,19 руб., курс евро – до 77,24 руб.

В понедельник, торги по нефти открылись резким ростом на 2,5%. Нефть подорожала на заявлениях министра энергетики Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) Сухейль аль-Мазруи. Он заявил, что ОПЕК+ не будет продолжать наращивать добычу нефти в 2019 году. Об этом он сообщил на министерском мониторинговом комитете 11 ноября в Абу-Даби.

Несмотря на то, что курс доллара закрепился выше 68 руб., сегодня по рублёвым парам стоит ожидать коррекционное движение. Полагаю, что на Московской бирже торги откроются снижение на 0,5%-0,6%. Если к закрытию дня продавцы смогут перекрыть пятничный рост, значит рубль и дальше будет отыгрывать потери. Если торговая сессия закроется по доллару выше 67,60 руб., а по евро – выше 76,50 руб., то в этом случае после непродолжительной консолидации ослабление рубля продолжится. Технические факторы сейчас находятся на стороне покупателей иностранных валют.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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