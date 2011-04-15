Рынок акций РФ подрастет в понедельник при поддержке подорожавшей нефти

Торги понедельника на российском рынке акций могут начаться позитивно при поддержке изменившейся динамики на мировом рынке нефти.

В пятницу российский фондовый рынок закрыл торговую сессию масштабным снижением. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов сократился на 1,44%, до 2403,47 пункта, индекс РТС - на 2,93%, до 1121,38 пункта. Курс доллара вечером в пятницу рос почти на 1 рубль, курс евро — более чем на 90 копеек.

Основные американские фондовые индексы в пятницу снизились в пределах 1,7% на фоне негативной реакции инвесторов на итоги заседания ФРС США. Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых и отметил продолжающееся укрепление рынка занятости и высокие темпы роста экономической активности в США.

Азиатские биржи в понедельник растут на 0,2-0,3% по основным индексам в рамках коррекции после того, как в пятницу они потеряли более чем 2%. Европейские индексы сократились в среднем на 0,5% в том числе и на фоне слабых корпоративных отчетов крупнейших компаний региона.

Вместе с тем, мировые цены на нефть в понедельник растут до 1,5% после заявления Саудовской Аравии о том, что в декабре она сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в день по сравнению с ноябрем. При этом в пятницу цена барреля марки Brent опустилась ниже отметки в $70, марки WTI – ниже $60.







Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club











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