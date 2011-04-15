Рынок акций уже до обеда отыграет большую часть пятничных потерь

Сложившийся сегодня с утра внешний фон говорит о том, что по крайней мере в первой половине дня российский рынок акций покажет очень сильную динамику. Сейчас фьючерсы на американские индексы прибавляют 0,4-0,5%, чуть менее чем на 3% растет нефть.

Главным событием минувших выходных стало заседание министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+. По результатам саммита не было принято решения рекомендовать картелю снизить добычу нефти в следующем году, но такой вопрос обсуждался и эти действия поддерживает большинство участников договора.

Это можно интерпретировать так, что пока ОПЕК+ считает баланс спроса и предложения на рынке нефти приемлемым и не видит особой необходимости в принятии мер по его регулированию. Но как только наметится переизбыток предложения, то картель готов отреагировать на него снижением добычи. При этом было четко заявлено, что повышать добычу в 2019 г страны ОПЕК+ не намерены.

В результате сегодня цены на нефть прибавили почти 2 доллара к пятничному закрытию и торгуются в районе 71,5 доллара за баррель. При этом у «черного золота» есть хороший потенциал для продолжения роста – первое сопротивление находится на уровне 73,5 доллара.

Поэтому вполне вероятно, что к обеду российский рынок акций прибавит в районе 1,3-1,5%. Сегодня с утра можно попробовать купить акции «нефтянки», которая слабо реагировала на предыдущее падение «черного золота», но должна позитивом встретить его рост. Прежде всего интересны «Роснефть» и «Лукойл», ближайшими целями роста которого являются отметки 500 и 5400 руб за акцию.

Перепроданный в последние дни рубль также начнет откат вниз. Кроме выросшей нефти движению российской валюты к ближайшей цели 67 руб за доллар будет способствовать приближение налогового периода. Однако внешний фон на валютном рынке для рубля складывается тревожным: доллар продолжает укрепляться к основным валютам и в паре с евро подходит к отметке 1,13. Индекс доллара чуть-чуть не дотягивает до отметки 97. Поэтому покупать рубли на среднесрочную перспективу пока опасно.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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