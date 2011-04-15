Саудиты остановили падение цен на нефть

В минувшую пятницу котировки нефти обрушились к новым апрельским минимумам. Brent пронзила отметку 70 и едва удержалась над 69. Но в начале новой недели цены уже обосновались над уровнем 71 и стремятся к дальнейшему восстановлению.

По итогам заседания министерского комитета по мониторингу ОПЕК+ Саудовская Аравия анонсировала сокращение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки начиная с декабря. Безусловно, для рынка это немного, но на данном этапе достаточно, чтобы удержать цены на плаву. На более жесткие меры производители идти пока не хотят, в том числе из-за нежелания уступать свою долю рынка американским сланцевикам.

Но не будем забывать, что до декабрьского полугодового заседания ОПЕК в Вене осталось меньше месяца. Все это время рынок будет готовиться к встрече экспортеров и гадать, каким будет вердикт. В связи с этим в ближайшие недели сырьевой сегмент, вероятно, будет демонстрировать всплески волатильности на слухах и спекуляциях в преддверии знакового события.

В ближайшей же перспективе Brent, скорее всего, удержится на плаву, но вряд ли сможет показать устойчивое ралли. По крайней мере на данный момент предлогов для этого нет, тем более доллар прилично растет по всему спектру рынка, ограничивая бычий потенциал нефти.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ



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