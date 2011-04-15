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13.11.2018

Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС

В понедельник в первой половине дня наблюдалось восстановление котировок по большинству высоколиквидных бумаг – «отскок» по мировым фондовым индексам и ценам на нефть дал основания диагностировать смягчение внешнего фона. Однако позже котировки нефтяных контрактов вновь оказались под давлением, вслед за ними подешевели и отдельные российские голубые фишки. Так, акции Сургутнефтегаза (SNGS) подешевели на 1.6%, Газпрома (GAZP) – на 1.5%, Роснефти (ROSN) – на 1.1%. Между тем в плюсе закрылся Аэрофлот (AFLT, +1.8%), для которого коррекция вниз по ценам на нефть подразумевает возможность снижения издержек.
Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции Кузбасской топливной компании (KBTK) подорожали на 7.6%, Нефаза (NFAZ) – на 4.6%, Куйбышевазота (KAZT) – на 3.4%. Тем временем Северо-Западное морское пароходство (SZPR) потеряло 5.2%, Самараэнерго (SAGO) – 3.8%, ОР (OBUV) – 3.7%.
Фондовые индексы США понизились на 2.0% - 2.8%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения..
Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешних факторов. Недовольство президента США планами Саудовской Аравии по сокращению добычи спровоцировало усиление продаж на нефтяном рынке – в итоге фьючерсы на Brent ушли в область ниже $70 за баррель. Усилилось давление продаж и в американском высокотехнологичном секторе после сообщения одного из производителей электронных компонентов о требовании корпорации Apple заметно сократить поставки по заключенным ранее контрактам. На валютном рынке в начале торгов возможен возврат к уровню 68.0 по паре доллар-рубль вслед за возобновлением роста по индексу доллара (DXY).



Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»





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