На глобальных рынках пока сохраняется некоторая нервозность

В ходе вчерашних торгов американские фондовые индексы возобновили снижение, потеряв еще 2-2,8%. Сохраняется идея того, что темпы роста прибыли большинства американских компаний проходят пик именно сейчас, и уже в ближайшие кварталы будет происходить заметное замедление темпов роста. При этом сезон квартальной корпоративной отчетности показал, что для ряда компаний характерно замедление темпов роста выручки и операционных показателей. Вчера вновь активно обсуждалась тема возможного замедления продаж продукции Apple в количественном выражении – как результат, акции компании потеряли более 5%, потянув за собой и в целом основные индексы.

Сегодня в Азии после вчерашних распродаж, разумеется, преобладают негативные настроения (большинство индексов региона торгуются на отрицательной территории), однако сообщение газеты WSJ о телефонном разговоре министра финансов США С.Мнучина и вице-премьера Китая Лю Хе по вопросу торгового соглашения способствует стабилизации риск-аппетита (фьючерсы на американские индексы восстанавливаются на 0,6%). Саммит G-20 (30 ноября – 1 декабря) продолжает оставаться самым ожидаемым событием, а в случае, если США и Китай сделают весомые шаги для заключения торгового соглашения, риск-аппетит на рынках может заметно улучшиться.

Не самый благоприятный внешний фон оказал давление вчера и на российские бумаги – индекс Мосбиржи, пытающийся восстанавливаться в первой половине дня, под закрытие вернулся ниже отметки в 2400 пунктов. Слабость нефтяных котировок (цены на нефть марки Brent находятся ниже уровня в 70 долл/барр.) и вчерашняя распродажа на американском рынке могут способствовать продолжению коррекционного движения. Ближайшие поддержки для индекса Мосбиржи – район 2350-2380 пунктов. При этом среднесрочно продолжаем считать текущие уровни по российским бумагам сравнительно интересными (коррекционное движение в последние три торговые сессии сняло локальную перегретость рынка).







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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