Рынок акций РФ продолжит падать вслед за нефтью

Российский фондовый рынок во вторник, вероятно, продолжит снижение по основным индексам вслед за падением мировых цен на нефть и негатива на мировых биржах.

Накануне российский рынок, несмотря на некоторые попытки подъема в начале торгов, завершил день в минусе по основным индексам, что произошло третью сессию подряд. Индекс Мосбиржи снизился на 0,4% - до 2393,81, индекс РТС - на 0,59%, до 1114,75 пункта. При этом курс доллара вечером в пятницу терял почти 40 копеек, а курс евро — практически 1 рубль в рамках коррекции к предыдущему существенному росту.

Основные американские фондовые индексы в понедельник растеряли до 2,8% на фоне падения акций Apple и Goldman Sachs. Европейские биржи закрыли торги снижением индексов на 0,9-1,8% из-за неопределенности по поводу перспектив дефицитного бюджета Италии. Во вторник заканчивается срок, выделенный Италии властями Евросоюза на подготовку нового проекта бюджета страны на 2019 год. Азиатские индексы во вторник не показывают единой динамики.

Мировые цены на нефть снижаются почти на 1% в рамках коррекции к достаточно существенному росту понедельника. Ранее инвесторы отыгрывали заявление властей Саудовской Аравии о том, что страна сократит добычу нефти в декабре на 500 тысяч баррелей в сутки по сравнению с показателем ноября. Теперь участники рынка стали сомневаться, что другие нефтедобывающие страны примут такое же решение вслед за Саудовской Аравией, и тогда сокращение добычи в отдельно взятой стране окажется не столь существенным для мирового рынка топлива.





Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club











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