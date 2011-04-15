Рубль пытается отыгрывать понесенные ранее потери

Рынок акций РФ закончил торги в понедельник на негативной территории на фоне падения рынков акций в Европе и США, а также неоднозначной динамики цен на сырую нефть. Также негативом для рублевых активов остается резкий рост доходности ОФЗ, который указывает на падение интереса инвесторов к госбумагам и в целом к российскому финансовому рынку.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний телекоммуникационного (-0,77%), потребительского (-0,60%) и металлургического (-0,56%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,40% и закрылся на отметке 2393.81 пункта. Индекс РТС упал на 0,59% и остановился на уровне 1114.75 пункта на фоне восстановления курса рубля к доллару и особенно к евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли после того, как

Саудовская Аравия заявила, что будет вновь рассматривать вопрос снижения добычи сырой нефти. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России выросли на 1,48%, до 71,22 доллара за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 1,40%, до 61,03 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии восстановился на фоне роста курса доллара на рынке форекс, несмотря на продолжение повышения доходности ОФЗ и неоднозначной ситуации на рынке сырой нефти. Похоже, что спекулянты фиксировали ранее полученную прибыль. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,55%, до 67,73 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком

расчётов «завтра» упала на 1,27%, до 76,18 рубля за один евро.

Если цены на нефть развернутся вверх и будут устойчиво расти, следует ожидать также локального укрепления курса российской валюты.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital







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