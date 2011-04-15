Рынок нефти: неудачные попытки восстановления

Восстановление цен на нефть оказалось непродолжительным и быстро сменилось новой волной распродаж. Едва не дотянувшись до отметки 72, Brent возобновила падение с новой силой и впервые с апреля нарушила целостность уровня 69. На утренних торгах во вторник котировки пытаются восстановиться, но пока динамика выглядит слишком неуверенно, чтобы можно было говорить о предпосылках для развития импульса.

По итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ страны пришли к выводу о необходимости снижения добычи, а саудиты пообещали уже с декабря приступить к сокращению производства черного золота. Но этого оказалось недостаточно, чтобы подбодрить рынок, все более уязвимый перед страхами по поводу избытка предложения и снижения спроса. Также рынок довольно остро чувствует общие настроения инвесторов, ухудшение которых тоже играет против роста котировок.

Отчасти попытки восстановления Brent сошли на нет из-за нового гневного твита Трампа, который назвал текущие цены завышенными и выразил надежду на то, что Саудовская Аравия и ОПЕК не станут сокращать добычу. Рынок продемонстрировал свою чувствительность к вербальным интервенциям, ускорив падение до новых апрельских минимумов.

В краткосрочной перспективе рынок продолжит переваривать посыл американского президента и оценивать потенциальную реакцию саудитов на очередное давление со стороны Штатов. Немаловажно и то, как себя будет показывать доллар, вчерашнее ралли которого прилично надавило на котировки черного золота.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.