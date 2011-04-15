С начала недели на глобальных рынках преобладают умеренно-негативные настроения. Каких-либо явных драйверов для продолжения снижения вчера, скорее, не наблюдалось, но сценарий инерционного коррекционного движения в рисковых активах пока сохраняется. Индекс S&P 500 вновь приближается к отметке в 2700 пунктов, потеряв за три дня около 3%.

Одной из наиболее очевидных тенденций последних дней на глобальных рынках является снижение нефтяных котировок. Цены на нефть марки Brent скорректировались от максимумов начала октября уже примерно на 25%. На это фоне уровень инфляционных ожиданий (спред между доходностями десятилетних treasuries и TIPS) обновил минимумы с января этого года, опустившись ниже 2,03%. В разрезе секторов на американском рынке под давлением в рамках последнего месяца находятся компании нефтегазового сектора (индекс сектора Energy, во многом состоящий из таких компаний, потерял с максимумов первой половины октября около 16%.)

Снижение на российском рынке акций менее выражено - индекс РТС (для сравнения с американскими компаниями нужно оценивать динамику российских бумаг в долларовом выражении) потерял от максимумов начала октября около 8%. Отчасти сдерживают негативные настроения от падения нефтяных цен акции внутренних секторов, отчасти - общая недороговизна российских фишек по сравнительным мультипликаторам (даже с учетом последнего снижения нефтяных цен).

Внешний фон остается не самым благоприятным для индекса Мосбиржи, за счет этого базовым сценарием на сегодня считаем продолжения снижения в район 2350 пунктов. При этом по мере стабилизации внешнего фона российский рынок постепенно накапливает потенциал для заметного восстановления. С точки зрения спекулятивной составляющей покупка широкого спектра бумаг при значениях индекса ниже или вблизи 2350 пунктов с горизонтом в несколько недель начинает смотреться привлекательно.









Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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