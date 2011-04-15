Выдержит ли рубль резкое падение нефтяных котировок?

Рынок акций РФ закончил торги во вторник со снижением на волне рухнувших цен на нефть. Кроме этого, на результат закрытия оказали влияние слабые надежды на восстановление спроса на активы стран с развивающейся экономикой, которые только теряют в последнее время на фоне торговой войны между США и Китаем, а также падения интереса инвесторов к ЕМ.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний нефтегазового (-1,36%) и потребительского (-0,25%) секторов. Среди лидеров роста оказались бумаги компаний, входящих в нефтехимический (+0,51%) и телекоммуникационный (+0,49%) сектор.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,79% и закрылся на отметке 2374.94 пункта. Индекс РТС упал на 1,32% и остановился на уровне 1100.05 пункта на волне ослабления курса рубля к доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ рухнули на волне сообщений о том, что Саудовская Аравия и Россия увеличили в последнее время добычу сырой нефти, фактически заменив попавший под санкции Иран. Этот фактор вкупе с ростом добычи нефти в США привел к увеличению количества предложений на мировом рынке и спровоцировал снижение цен на нефть. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России упали на 4,36%, до 67,06 доллара за баррель. Западно-техасская WTI обвалилась

на 4,62%, до 57,16 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии балансировал возле уровня закрытия в понедельник в паре с долларом, но все-таки снизился к американской валюте и к евро на волне восстановления пары евро/доллар на рынке форекс и обвального падения цен на нефть. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии поднялась на 0,27%, до 68,02 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» выросла на 0,62%, до 76,69 рубля за один евро.

Стоимость рубля пока не меняется, несмотря на продолжение роста

доходности ОФЗ, но мы предполагаем, что, если нефтяные котировки

продолжат падение, это увлечет его вниз.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital









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