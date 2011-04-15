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14.11.2018

Рубль погружается на дно на фоне обвала цен на нефть

Во вторник, 13 ноября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 28 коп. (+0,42%), до 68,13 руб., курс евро – на 65 коп. (+0,85%), до 76,87 руб.
Торги по рублю завершились в минусе. Сильное давление на него оказывал нефтяной рынок. Несмотря на ослабление, рубль чувствовал себя очень хорошо. При снижении цен на нефть на 6,5% он подешевел к доллару США на 0,42%. От сильного падения курс рубля сдержали ослабление американского доллара на рынке Форекс, а также повышение индекса российских государственных облигаций (RGBI).
Индекс RGBI вырос на 0,14%, до 132,50 пунктов. Стоимость нефти марки Brent упала до $64,63 за баррель. Рынок оказался чувствительным к заявлениям американского президента Дональда Трампа, главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля, а также опубликованного прогноза ОПЕК.
Дональд Трамп посоветовал ОПЕК не снижать добычу нефти. А Бироль предупредил о риске дефицита нефти на мировом рынке к середине 2020 года и чтобы его избежать предложил США нарастить добычу на 10 млн баррелей в сутки.
ОПЕК понизила темпы роста спроса на нефть в 2018 году с 1,54 млн баррелей в сутки до 1,50 млн баррелей в сутки, а прогноз на 2019 год был снижен на 70 тыс. баррелей в сутки до 1,29 млн баррелей в сутки. Прогноз по добыче вне ОПЕК на 2019 год был повышен на 120 000 баррелей в сутки.
Судя по падению нефтяных котировок, крупные игроки закрывали длинные позиции, а краткосрочные спекулянты играли на понижение через открытие коротких позиций.
В среду цена на Brent консолидируется на уровне $65,24. Для рубля сейчас отсутствует поддержка со стороны нефтяного рынка. Ему временно может помочь приближающийся налоговый период и сегодняшние аукционы Минфина. Ведомство планирует провести аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ на общую сумму 10 млрд руб.
Сегодня ожидаю движение пары доллар/рубль в ценовом диапазоне 67,30 – 68,20 руб., а пары евро/рубль – между уровней 75,95 – 77,25 руб. Если курс евро вновь упадет ниже 76,30 руб., то падение усилится до 75,45 руб. Для доллара поддержка расположена на уровне 67,30 руб.



Владислав Антонов, аналитик Альпари



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