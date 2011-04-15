ОПЕК «дожимает» нефть

Вчерашний день, если не войдет в историю, то точно на какое-то время останется в памяти участников нефтяного рынка. Котировки Brent обрушились более чем на 7% и обновили теперь уже мартовские минимумы в районе 64,60. А ведь чуть меньше 1,5-месцев назад цена гордо возвышалась над уровнем 85.

Падение в сырьевом сегменте ускорилось после выхода обновленных прогнозов ОПЕК, которые оказались откровенно медвежьими. Картель повысил прогноз по поставкам и понизил оценку мирового спроса, ожидая возвращения переизбытка предложения в следующем году. Во многом в этих цифрах находит отражение активность стран не-ОПЕК. Особенно это касается сланцевых производителей США.

Сделав акцент на негативных прогнозах, в рамках первоначальной реакции рынок стремительно направился вниз. Тем более что Brent находилась в режиме распродаж и до этого. Но если опустить эмоции, такой пессимизм картеля может подразумевать, что на декабрьском саммите будут приняты более жесткие меры в контексте сокращения добычи, что способно ослабить напряженность на рынке.

Теперь игроки будут еще внимательнее мониторить дальнейшие сигналы картеля, который может пойти на вербальные интервенции в качестве анонса саммита и поддержать рынок или как минимум удержать его от дальнейшего, столь агрессивного падения. В краткосрочной перспективе неспособность Brent зацепиться за уровень 65 повлечет новую волну продаж.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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