Торговая динамика была разнонаправленной. 98% торговых оборотов было сосредоточено в топ-40 акций. Лидерами роста стали акции Распадской (+6,52%). Лидерами снижения стали бумаги Татнефти (-3,85%). Пара USDRUB торговалась в диапазоне 67-68.

Qiwi (+10,31%) порадует акционеров дивидендом. Компания в 1 кв. 2019 г. подумает о возобновлении практики выплаты дивидендов, прерванной в прошлом году. Тогда размер промежуточных дивидендов составлял 0,18-0,47 долл. на акцию. С учетом прогнозов финансовых результатов, суммарный дивиденд в будущем году может достичь 0,6 долл., что предполагает доходность к текущей цене около 4% в валюте. Новость об этом, а также хорошая отчетность и прогноз роста выручки на 45% в 2018 году, на мой взгляд, является хорошим драйвером роста. Ожидаю роста курсовой стоимости до 1200 руб. на горизонте трех месяцев.

Цена отскочила наверх после заявления главы ОПЕК. Смесь Brent подорожала на 3%, до $66,68 на фоне заявления Президента ОПЕК о том, что нет фундаментальных поводов для снижения. Правда, это противоречит недавнему докладу организации, в котором говорится о том, что переизбыток предложения вырастет в 2019 г., что стало одним из катализаторов падения. Рынки успокоила словесная интервенция о том, что картель готов скорректировать добычу. На мой взгляд, борьба между членами за объемы обостряется и нет сигналов к тому, что Саудовская Аравия готова сокращать поставки. В ответ на антииранские действия американской администрации, что можно считать одним из эпизодов торговой войны, ОПЕК пока не готов сокращать добычу, а напротив, на мой взгляд, не прочь разделить долю Ирана. А значит, нефть еще может продолжить падение.

Ожидаю боковую динамику. Внешние рынки не дают четких ориентиров. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2350-2380 пп. Ориентир по паре USD/RUB: 67,00-68,00. Рубль поддерживает налоговый период.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»







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