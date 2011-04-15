На глобальных рынках пока сохраняются умеренно-негативные настроения. Поводов для серьезного улучшения аппетита к риску на глобальных рынках пока, скорее, нет. Продолжающееся снижение акций лидера американского рынка – компании Apple (за вчерашний день потерявшей еще около 2,8%) и компаний банковского сектора привели к продолжению снижения американского рынка акций – индекс S&P500 опускался ниже отметки в 2700 пунктов.

Из опубликованной вчера макроэкономической статистики отметим данные по ВВП еврозоны, согласно которым экономика региона замедлилась в годовом выражении до 1,7% (минимумы с конца 2014 г.). При этом в целом вчерашнюю статистику из ЕС вряд ли можно назвать сюрпризом – индексы деловой активности PMI региона демонстрируют снижение большую часть времени с конца января – композитный PMI за это время опустился с 58,8 б.п. до 53,1 б.п. – следовательно, замедление темпов роста экономики во многом ожидаемо.

По-прежнему ключевым событием месяца считаем саммит G-20 в Аргентине (30 ноября-1 декабря), на котором должна состояться встреча лидеров США и Китая по вопросам торгового соглашения. Итоги этой встречи могут во многом определить риск-аппетит на глобальных рынках до конца года. На текущий же момент базовым сценарием считаем консолидацию рисковых активов вблизи текущих уровней (цены на многие активы начинают смотреться относительно привлекательно, однако драйверов для серьезного восстановления пока не хватает).

Если говорить о российском рынке акций, то вчера индекс Мосбиржи опускался в район 2350 пунктов, однако к закрытию торгов компенсировал потери и завершил день на положительной территории. Комментарии ряда американских конгрессменов о том, что законодатели, вероятно, не успеют рассмотреть до конца года законопроекты, ужесточающие санкции у РФ, несколько улучшили сантимент в отношении российских активов. На горизонте ближайших сессий видим перспективы возвращения индекса Мосбиржи к отметке в 2400 пунктов.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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