Рынку нефти не справиться без новых вербальных интервенций

Ситуация на рынке нефти стабилизируется. По крайней мере, об этом говорит вчерашняя динамика Brent – менее волатильная и более уверенная, даже перед лицом очередного медвежьего отчета API. Удержавшись над уровнем 65, котировки закрылись в плюсе неподалеку от отметки 66 и сохраняют легкий восходящий уклон на утренних торгах в четверг.

Согласно данным Американского института нефти, на прошлой неделе запасы сырой нефти на сланцевых месторождениях США снова показали масштабный прирост – на 8,8 млн баррелей против прогноза в районе 3,2 млн. При этом запасы бензина увеличились чуть меньше чем на 200 тыс. баррелей, а дистиллятов – сократились на 3,2 млн баррелей, что несколько сгладило общую негативную картину.

Отсутствие ярко выраженной негативной реакции рынка на релиз говорит о том, что игроки сейчас сосредоточены на вербальных интервенциях ОПЕК+ и ждут дальнейших заявлений от производителей по вопросу сокращения добычи. Именно от этого будут зависеть краткосрочные перспективы Brent.

Прекратить падение котировкам помогли слухи о том, что картель и его партнеры планируют урезать производство на 1,4-1,5 млн баррелей, а, возможно, и больше. Теперь рынку необходимо убедиться в том, что экспортеры настроены серьезно. Особо пристальное внимание обращено сейчас на Россию, которая еще не определилась, считает ли нужным возвращаться к снижению добычи.

Другими словами, если в ближайшее время страны ОПЕК+ продолжат подогревать рынок позитивными заявлениями, Brent удержится на плаву и даже попытается развить импульс восстановления. Без поддержки котировкам будет сложно продвигаться вверх после столь масштабного обвала. Также не будем забывать о дополнительном факторе риска – отчете Минэнерго США, который может указать на рост добычи и подорвать усилия немногочисленных покупателей в сырьевом сегменте.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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