Американские законодатели не стали топить рубль

В среду, 14 ноября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 110 коп. (-1,63%), до 67,00 руб., курс евро – на 91 коп. (+1,18%), до 75,96 руб.

На вчерашних торгах рубль отыграл потери, которые он понес в пятницу, 9 ноября. Активная фаза его укрепления пришлась на американскую сессию, когда появилась новость из США, что американские законодатели из-за своей загруженности не успеют до конца года одобрить законопроект о новых антироссийских санкциях.

Восстановление цен на нефть, а также успешные аукционы Минфина РФ способствовали резкому росту курса рубля с самого открытия торгов на Московской бирже. Новость из США усилила его укрепление.

Минфин успешно разместил два выпуска государственных облигаций (ОФЗ) на общую сумму 10 млрд руб. Индекс российских гособлигаций RGBI вырос на 0,90%, до 133,69 пунктов. Цена нефти Brent к закрытию европейской сессии повышалась на 4%, до $67,60 за баррель. Дневная свеча закрылась на уровне $65,83 (-0,97%).

Исходя из вышеперечисленных факторов, можно предположить, что в четверг укрепление рубля продолжится до уровня 66,60 руб. (50% от роста с 64,94 руб. до 68,28 руб.). Для пары евро/рубль выделю два целевых уровня на отметках 75,75 руб. и 75,35 руб.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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