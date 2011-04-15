Пара доллар/рубль способна вернуться к справедливым уровням.

На глобальном валютном рынке валюты развивающихся стран продолжают чувствовать себя достаточно уверенно. Российский рубль в четверг прибавил против доллара 1,7%, в то время как мексиканский песо, южноафриканский ранд, турецкая лира также продемонстрировали рост на 0,9-2%. Обратим внимание на индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index), который вновь приближается к зоне 1600-1610 пунктов (данный рубеж уже четыре раза за последние три месяца сдерживал попытки роста индекса).

Пара доллар/рубль опустилась ниже отметки в 66 руб/долл. При текущих ценах на нефть и отсутствии покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила справедливый валютный курс, согласно нашей модели, находится ближе к отметке в 63 руб/долл., а текущая недооценка российской валюты обусловлена в первую очередь двумя факторами – общей слабостью валют EM в последние семь месяцев и санкционной историей. Последние заявления официальных лиц США увеличивают вероятность сценария, при котором в ближайшие месяцы какого-либо масштабного ужесточения (персональные санкции не должны оказывать большое влияние на оценку российских активов) санкционного давления не произойдет (в то же время, безусловно, полностью санкционные риски не нивелированы). Если вся группа валют развивающихся стран сможет на горизонте до конца года продемонстрировать заметное восстановление, пара доллар/рубль также вполне способна вернуться к относительно справедливым уровням.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"





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