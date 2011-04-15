Курс рубля вновь стремится вверх

Рынок акций РФ закончил торги в четверг в плюсе благодаря отсрочке американских санкций в отношении России, а также улучшения отношения инвесторов к рублевым активам.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний телекоммуникационного (+0,77%) и финансового (+0,71%) секторов. Среди упавших в цене оказались бумаги нефтехимического (-0,64%) и металлургического (-0,53%) сектора.

Индекс ММВБ к концу торгов повысился на 0,12% и закрылся на отметке 2381.45 пункта. Индекс РТС вырос на 1,24% и остановился на уровне 1131.13 пункта на фоне повышения курса рубля к евро и доллару США.

Цены на нефть увеличились в ожидании публикации официальных данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России выросли на 1,29%, до 66,97 доллара за баррель. Котировки нефти западно-техасской марки WTI увеличились на 1,12%, до 56,88 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль укрепился по отношению к евро и доллару на фоне отсрочки санкций США в отношении РФ. Падение доходности ОФЗ также способствовало укреплению курса рубля. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии упала на 0,99%, до 67,07 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» снизилась на 1,11%, до 75,10 рубля за один евро.

Если цены на нефть развернутся вверх, то это локально поддержит рынок акций РФ и курс рубля.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital







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