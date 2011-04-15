Ждем более чем процентного роста Индекса Мосбиржи

После закрытия российского рынка акций американские индексы выросли, а фьючерсы на них показывают сегодня с утра нейтральную динамику. Прибавила и нефть, которая преодолела отметку 67 доллара за баррель и вполне может уйти выше 68 долларов.

Все это говорит в пользу того, что в первой половине дня рынок акций подрастет. Немного препятствовать росту будет укрепляющийся рубль, поскольку Индекс Мосбиржи наполовину состоит из акций экспортеров, которым крепкий рубль не выгоден.

Однако на растущей нефти должны прибавить акции «нефтянки», особенно сильно перепроданные «Лукойл» и «Роснефть», которые сегодня можно спекулятивно покупать.

Если нефть сможет уйти выше 68 долларов и продолжит подрастать фондовая Америка, Индекс Мосбиржи имеет все шансы прибавить по итогам дня 1-1,5 процентов. При этом фактор пятницы не испугает покупателей, поскольку санкционные риски в последнее время значительно уменьшились.

Похоже, что нефть завершила нисходящий тренд. После оглашения данных о росте запасов нефти в США на 10,3 млн баррелей при ожидавшихся 3,2 млн, котировки нефти после высоковолатильной болтанки так серьезно и не упали. Силы «медведей» закончились. Оно и понятно – в начале декабря состоится саммит ОПЕК+, на котором ожидается принятие решения о снижении добычи в 2019 г. И чем ниже котировки нефти будут к тому моменту, тем больше вероятность принятия такого решения и тем больше может быть размер снижения.

Сильно вырос вчера и рубль на фоне снижения санкционных рисков, наступления налогового периода и падения доллара к основным мировым валютам. Не исключено, что какие-то меры поддержки рубля были сделаны со стороны монетарных властей, иначе Минфин не сумеет размещать до конца года ОФЗ на 20-30 млрд руб еженедельно. Сегодня «россиянин» в паре с долларом попытается уйти в вязкий диапазон 65-65,5 руб за доллар.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР



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