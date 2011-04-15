Покупатели нефти действуют осторожно

Накануне цены на черное золото продолжили восстановление, хотя темпы развития коррекции носят гораздо более скромный характер, нежели недавние распродажи. Покупатели действуют очень осторожно, опасаясь нового обвала цен. Утром в пятницу Brent продвигается дальше на север, штурмуя отметку 67.

Примечательно, что рынок снова проигнорировал отчет из США, на этот раз официальный. Согласно данным Минэнерго, на прошлой неделе запасы сырой нефти выросли на 10,27 млн баррелей против прогноза роста на 3,2 млн. Это уже восьмая кряду неделя роста запасов и максимальные с февраля 2017 года темпы их увеличения. К дому же добыча выросла на 100 тыс. баррелей в сутки, поставив новый рекорд на уровне 11,7 млн баррелей в сутки.

Brent же продолжила плавное восстановление, несмотря на откровенно медвежий отчет, подтвердив, что участников рынка сейчас больше волнует, что будет делать ОПЕК, и в ожидании новых вербальных интервенций со стороны экспортеров цены осторожно тянутся в северном направлении.

С технической точки зрения Brent необходимо подтвердить пробой уровня 67 и закрепиться над ним, чтобы не растерять зачатки энтузиазма. В случае возобновления продаж котировки будут рассчитывать на поддержку. Но вероятность обновления минимумов сейчас снизилась, поскольку у рынка появилась надежда на действия со стороны ОПЕК+.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ



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