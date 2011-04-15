Инвесторы следят за торговыми переговорами США и КНР

Несмотря на неплохой подъем индексов Уолл-стрит, которые выросли в среднем на 1,2%, в Азии сегодня наблюдался неоднозначный настрой, преимущественно медвежий. На рынках по-прежнему присутствует осторожность на фоне противоречивых новостей с торгового фронта. В частности, торговый представитель США Лайтхайзер поспешил опровергнуть слухи о том, что Вашингтон поставил на паузу рассмотрение новой порции тарифов в отношении Поднебесной. Тем временем в Пекине выражают готовность к сотрудничеству с «одним из главных партнеров». В преддверии саммита инвесторы будут все внимательнее следить за сигналами со стороны переговоров, в надежде на то, что стороны не станут вводить новых пошлин перед встречей лидеров двух стран на саммите «большой двадцатки».

Тем временем европейские фьючерсы торгуются с повышением в среднем на 0,5%. Не то чтобы настроения инвесторов изменились в лучшую сторону – площадки скорее отыгрывают восстановление американских коллег. Да и риски со стороны Брекзита никуда не исчезли и еще могут поиграть на нервах европейских инвесторов в течение дня. Определенную поддержку бенчмаркам оказывает стабилизация обстановки в сырьевом сегменте, где цены на нефть медленно, но верно отыгрывают недавние потери.

Предпосылки для подвижек в торговых переговорах между США и КНР благотворным образом влияют на динамику нефтяных цен, поскольку снижают риск ослабления мирового спроса. Но основная поддержка для рынка черного золота сейчас исходит от ожиданий сокращения добычи странами ОПЕК+. Вероятность того, что экспортеры вернутся к ограничению производства, велика, и вопрос лишь в том, насколько будут урезаны объемы и на какой период. В пятницу Brent отстаивает уровень 67, отметив ранее дневной максимум в районе 67,40.

Российский рынок открылся в неплохом расположении духа, в основном благодаря укреплению цен на нефть. Индекс МосБиржи и РТС повышаются на 0,16% и 0,66%. Рубль снова открылся гэпом вверх, но тут же принялся корректироваться. Оптимизм от отложенных американских санкций практически исчерпал себя, но еще оказывает определенную поддержку отечественным активам. Начало налогового периода пока не оказывает существенного влияния на нашу валюту, которая будет ориентироваться на ситуацию на форексе и рынке нефти. Сейчас основная борьба в паре доллар/рубль разворачивается вокруг отметки 66 руб.







Натан Ламберт, руководитель департамента аналитики Global FX















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