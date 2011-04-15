Аппетит к риску на глобальных рынках пока по-прежнему не выражен

Пожалуй, наиболее интересным событием последних дней стала дискуссия представителей США и Китая по ряду вопросов на саммите АТЭС в Папуа-Новой Гвинеи. На саммите не присутствовал американский Президент, поэтому оппонентом китайского лидера стал вице-президент США М.Пенс. Со стороны американских властей вновь прозвучала идея возможного повышения более чем в два раза пошлин на китайский импорт, на что китайский лидер Си Цзиньпин ответил достаточно резкими заявлениями о том, что подобная политика Вашингтона обречена на провал. Обе страны обозначили свои варианты развития азиатско-тихоокеанского региона, при этом М.Пенс попытался предостеречь членов АТЭС от принятия на себя большого объема внешних долговых обязательств перед Китаем, а китайская сторона вновь отметила, что за инициативой «Один пояс, один путь» нет никаких геополитических целей.

Тема противостояния США-Китай остается на повестке дня. Напомним, что, вероятно, ключевым событием ближайших недель станет саммит G-20 в Аргентине (30 ноября – 1 декабря), на котором должна состояться полномасштабная встреча Д.Трампа и Си Цзиньпина. При отсутствии каких-либо новых драйверов аппетит к риску на глобальных рынках преддверии встречи может оставаться в подвешенном состоянии. Экономический календарь на текущую неделю сравнительно не богат на публикацию сверхзначимой макростатистики, однако любые новости с европейского континента по вопросам итальянского бюджета либо темы Brexit могут абсорбировать значительное внимание участников рынка и привести к локальному росту волатильности.

Российский рынок акций в пятницу консолидировался под отметкой в 2400 пунктов по индексу Мосбиржи. Краткосрочная динамика российских акций по-прежнему в первую очередь зависит от внешних условий (динамика нефтяных котировок и аппетит к риску на глобальных рынках). На горизонте ближайших нескольких сессий ориентируемся на диапазон 2350-2430 пунктов по индексу Мосбиржи. Среднесрочно продолжаем считать текущие уровни по российскому рынку сравнительно привлекательными.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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