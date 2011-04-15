Российские инвесторы заняли выжидательную позицию

Рынок акций РФ закончил торги в пятницу в «красной» зоне на фоне

смешанной динамики основных фондовых индексов в Европе и США, а также повышения цен на нефть и продолжения ралли на рынке государственного долга в РФ.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний телекоммуникационного (-1,42%), потребительского (-0,82%) и финансового (-0,37%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,37% и закрылся на отметке 2372.67 пункта. Индекс РТС, наоборот, вырос на 0.34% и остановился на уровне 1134.93 пункта на фоне разнонаправленной динамики курса рубля к евро и доллару.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ подскочили вверх в надежде, что ОПЕК на декабрьской встрече снова объявит о начале программы снижения объема добычи нефти. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России выросли на 2,12%, до 68,03 доллара за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 2,34%, до 56,88 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии двигался разнонаправленно. Общей тенденцией было снижение против евро и повышение против доллара США. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,04%, до 65,85 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» выросла на 0,51%, до 75,06 рубля за один евро.

Рост цен на нефть не оказывает поддержку рынку акций РФ и рублю. А антироссийские санкции, которые были временно отложены, вынуждают российских инвесторов снизить активность на рынке.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital









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