Четыре фактора поддержки рубля

В пятницу, 16 ноября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 8 коп. (+0,13%), до 65,98 руб., курс евро – на 66 коп. (+0,89%), до 75,35 руб.

Торги по рублю закрылись в небольшом минусе. Наибольшие потери рубль показал против единой валюты. По итогам торговой сессии его падение к евро составило 0,89%. Ослаблению способствовало общее укрепление американской валюты и снижение доходности 10-летних американских облигаций.

Пара евро/рубль выросла с 74,65 руб. до 75,35 руб. Поддержку евро и давление на доллар США оказал заместитель председателя Федеральной резервной системы Ричард Кларида. Он считает, что существуют признаки замедления темпов мировой экономики и ФРС должна заложить замедление в свой экономический прогноз.

Нефтяные котировки находятся в боковом тренде (5 дней 8 часов). Покупатели пытаются найти точку опоры около отметки $66 за баррель. В понедельник на торгах в Азии баррель нефти сорта Brent подорожал на 0,56%, до $67,28. Нефть окажет положительное влияние на рублевые пары во время открытия торговой сессии на Московской бирже.

Помимо цен на нефть рубль сейчас получает неплохую поддержку от налогового периода, роста индекса государственных облигаций России (RGBI), а также от предстоящей встречи российского и американского президентов – Владимира Путина и Дональда Трампа – на саммите G20 в Аргентине, который состоится в период с 30 ноября по 1 декабря.

В понедельник экономический календарь пустой, поэтому есть вероятность снижения пары евро/рубль до 74,97 руб. на фоне нисходящей коррекции пары евро/доллар. По паре доллар/рубль в первую половину дня я ожидаю снижения до 65,75 руб. Если ниже цена опускаться не будет, то тогда уже можно рассматривать повышение до 66,55 руб.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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