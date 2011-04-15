Рынок акций продолжит попытки роста

В первой половине дня торги на фондовом рынке будут проходить спокойно с небольшой тенденцией к росту. Внешний фон слабо позитивен: американские фьючерсы торгуются вблизи нуля, но немного отрастает нефть. Однако без улучшения внешнего фона пробить отметку 2400 пунктов Индексу Мосбиржи будет сложно.

На отскок нефти можно попробовать спекулятивно купить нефтянку, но позиции к вечеру лучше прикрыть: как мы неоднократно видели, перед открытием торгов акциями в Штатах часто происходит «залив» нефти, который усиливается в середине американской сессии. Основные продажи нефтяных контрактов идут из Штатов, поэтому к вечеру спекулятивные лонги по нефти и акциям нефтяных компаний лучше закрывать.

Сбербанк так и не может начать тестировать серьезное сопротивление 203 руб, которое откроет дорогу на 216 руб. До улучшения внешнего фона и ниже 205 руб акции банка покупать рискованно.

Нефть в первой половине дня продолжит начатый вечером в пятницу разворот после прорыва к отметке 66 доллара за баррель. Предположения, что ОПЕК+ в начале декабря примет решение о сокращении добычи будет главной движущей силой рынка в ближайшие недели. Однако это совсем не исключает сильных движений вниз, как это мы неоднократно видели в последние дни. Целями роста нефти являются уровни 71-72 доллара, а потом и 75 доллара за баррель.

Ослабление доллара на мировом рынке (пара евро-доллар торгуется выше 1,14) поддержит рубль в течение сегодняшнего дня. Учитывая наступление налогового периода котировки российской валюты уйдут в вязкий диапазон 65-65,5 руб за доллар, но для пробития его вниз нужны весомые, прежде всего политические, драйверы. В случае прохождения отметки 65, следующим серьезным сопротивлением на пути укрепления рубля станет отметка 63,5, но пока о такой силе рубль может лишь мечтать.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР





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