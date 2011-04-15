Рынки разминаются перед напряженной неделей

Участники саммита АТЭС, который прошел на минувших выходных, не смогли подписать итоговое коммюнике по итогам встречи из-за пресловутых торговых разногласий между США и Китаем. А ведь еще несколько дней назад у инвесторов снова появилась надежда на то, что вместо дальнейшего обмена тарифами стороны перейдут к плодотворному диалогу. Но шквал взаимной критики между представителями двух стран на саммите показал, что торговая война далека от завершения.

Впрочем, это не помешало азиатским фондовым рынкам укрепиться по итогам торгов, где китайский Shanghai Composite закрылся с повышением на 0,9%, а гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%. Европейские фьючерсы показывают смешанную динамику. В минусе торгуются контракты на британский FTSE 100 на фоне продолжающихся «страданий по Брекзиту». Вотум недоверия Мэй провалился – депутаты парламента не смогли собрать достаточного количества писем. Тем не менее угроза выхода без сделки сохраняется, что держит инвесторов в напряжении.

Российский фондовый рынок открылся на положительной территории, реагируя на относительно неплохой внешний фон и дальнейшее восстановление котировок нефти. Индекс МосБиржи и РТС в первый час торгов прибавляют 0,54% и 0,13% соответственно. Рубль еще не определился с вектором движения и торгуется практически без изменений. Доллар продолжает курсировать вблизи отметки 66 руб., от пробоя которого его удерживает позитивная динамика котировок нефти и общая неуверенность американской валюты на форексе.

Европейские валюты в понедельник стабильны в ожидании дальнейшего развития событий в Британии и Италии. Евро/доллар тестирует отметку 1.14 после небольшой просадки в Азии и может вернуться к росту, если игроки продолжат закладывать в цену более умеренное повышение ставки ФРС после недавних сигналов от представителей банка, выразивших беспокойство по поводу мировой экономики.







Натан Ламберт, руководитель департамента аналитики Global FX

















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