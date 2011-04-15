Распродажа в акциях FAANG способствовала новому импульсу на снижение американских индексов

Текущие лидеры рынка испытывают в последние недели некоторые проблемы. Вчера в центре внимания вновь оказались акции Apple (-4%) на фоне сообщений в WSJ о сокращении заказов на производство трех моделей IPhones в связи со сложностями прогнозирования спроса на новые модели. Повторим идею того, что, по всей видимости, темпы роста прибыли американских компаний сейчас проходят свой пик (отчасти этот процесс – следствие налоговой реформы), после чего уже в ближайшие кварталы темпы роста заметно сократятся.

Слабый же аппетит к риску связан и с сохранением неопределенности в отношении торговых противоречий США-Китай, а дискуссия вице-президента США М.Пенса с лидером Китая Си Цзиньпином на саммите АТЭС в минувшие выходные только усугубила ситуацию. Напомним, что, вероятно, ключевым событием ближайших недель станет саммит G-20 в Аргентине (30 ноября – 1 декабря), на котором должна состояться полномасштабная встреча Д.Трампа и Си Цзиньпина. При отсутствии каких-либо новых драйверов аппетит к риску на глобальных рынках в преддверии встречи может оставаться в подвешенном состоянии.

Российский рынок акций завершил вчерашние торги вблизи нулевой отметки. Слабый аппетит к риску на глобальных рынках может способствовать новой волне снижения индекса в район 2350 пунктов, но уход ниже этой отметки, на наш взгляд, дает возможность формировать спекулятивные длинные позиции по российским бумагам с горизонтом до конца года. Среднесрочно продолжаем считать текущие уровни по российскому рынку сравнительно привлекательными. На фоне относительно крепкого курса национальной валюты более предпочтительно могут смотреться акции внутренних секторов.









Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.