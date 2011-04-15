Россия интригует рынок нефти

По итогам внутриднквных колебаний цены на нефть вернулись на исходные позиции, завершив торги понедельника практически без изменений. Brent в моменте уходила под отметку 66 и, встретив поддержку в районе 65,55, в итоге вернулась выше 67.

Участники рынка продолжают оценивать ситуацию и принимать торговые решения через призму предстоящего саммита ОПЕК в Вене. Основной тон недавно задала Саудовская Аравия, которая анонсировала сокращение собственного производства на 500 тыс. баррелей в день и указала на необходимость снижении добычи своими коллегами на 1 млн баррелей. Так, после заявлений негласного лидера картеля, игроки начали осторожно закладывать в цену предотвращение возвращения профицита.

Впрочем, позиция России, которая продолжает держать интригу, по-прежнему неясна. Так, если изначально Путин прохладно отреагировал на инициативу, то накануне министр энергетики Новак указал на необходимость занять выжидательную позицию и понаблюдать за рынком в течение нескольких недель, прежде чем принимать какие-то решения. Безусловно, российским нефтяникам выгодна свобода действий в отношении добычи, и Москва не спешит с вердиктом. Но если в конечном итоге РФ не поддержит инициативу, это станет ударом для цен.

Во вторник утром Brent возобновила снижение и вернулась под отметку 67. Текущая динамика котировок подтверждает, что рынок далеко не уверен в исходе саммита и очень нуждается в поддержке со стороны ОПЕК на фоне новой, агрессивной волны сланцевой революции в США. Вербальные интервенции экспортеров продолжат задавать тон ценам в ближайшей перспективе.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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