Отскок наверх нефтяных цен был неуверенным

Рассмотрим ситуацию на рынке с новостной и технической точки зрения. По итогам дня индекс широкого рынка S&P 500 преодолел вниз психологически важную отметку в 2700 пунктов и закрылся ниже этой отметки. В этом случае целью для снижения может выступить минимальные значения октября в 2603 пунктов. Предстоящая неделя будет короткой на американском рынке: четверг биржи будут закрыты в связи с празднованием Дня Благодарения. Однако уже на следующий день в США стартует сезон распродаж, более известный как Черная пятница. На отечественном индексе МосБиржи формируется фигура «треугольник» выход из которой будет до конца месяца. Если выход будет вниз, то вероятная цель снижения находится в районе 2300 пунктов (апрельский восходящий тренд). На графике индекса РТС есть поддержка 1090 о которой мы писали ранее и за последний месяц она два раза показала свою значимость. Но «ничто не вечно под луной», и если она будет пробита вниз вероятная цель снижения будет на уровне 1040. Торговые моменты для игры на «контртренде» в ликвидных акциях отсутствуют. Самолеты в тумане не садятся, трейдеры в туманной ситуации позиции не открывают – объемы торгов на МосБирже стали уменьшаться. Отыграли ростом позитивную новость о том, что США до конца года не введет второй пакет санкций против России и дальше «стоп-машина». Отскок наверх цен на нефть был очень неуверенным. Рискну предположить, что «нефтетрейдеры» ждут итогов заседаний стран ОПЕК и ОПЕК+ 6 и 7 декабря. Если нефтедобывающие страны вернуться к политике снижения квот на добычу, то мы увидим восстановление нефтяных цен, что благотворно отразится на нашем фондовом рынке.

Главный аналитик по сырьевым рынкам Goldman Sachs Джефф Кюри полагает, что медвежий рынок подходит к концу. По прогнозам Goldman Sachs, цены нефти вернутся к $75 (по Brent) в первом квартале 2019 года. Кюри считает беспокойства инвесторов по поводу понижения прогнозов по спросу на нефть неоправданно сильными. Более весомыми факторами, по мнению аналитика, являются рост добычи в США и Ливии, а также решение администрации Трампа разрешить восьми странам продолжать импортировать нефть из Ирана. Но после того как за последние шесть недель нефтяные цены обвалились более чем на 25%, прогнозам аналитиков никто не верит – нужны решения ОПЕК и точка!

Индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets ETF (EEM) снизился на 1,34%. На прошлой неделе развивающиеся рынки отскочили на фоне того, что Центральные банки ряда стран, в том числе Индонезии и Мексики, просигнализировали о готовности придерживаться политики поддержки национальных валют. Признаки прогресса переговоров по торговле между США и Китаем также поспособствовали росту рисковых активов на прошлой неделе. На прошлой неделе Индекс Shanghai Composite показал самый сильный недельный рост после сентября, на фоне признаков улучшения торговых отношений США и Китая. Трамп сказал, что настроен оптимистично в отношении улаживания торгового конфликта, после того как он получил ответ со стороны Пекина на свои требования. Как сообщает «Блумберг» со ссылкой на осведомленные источники, китайские представители обозначили ряд возможных уступок администрации Трампа. По сообщениям, США повременят с введением новых пошлин на импорт автомобилей, пока высшие чиновники оценивают новые данные из отчета по влиянию этих пошлин на национальную безопасность. А в данный момент происходит коррекция к росту индекса EEM.







Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»





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