Инвесторы потеряли интерес к российским акциям

Рынок акций РФ закончил торги в понедельник в символическом плюсе на волне падения американских и смешанной динамики европейских фондовых индексов. Национальному рынку акций не смогла оказать поддержку стабилизация курса рубля.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний финансового (-1.04%) и телекоммуникационного (-0.27%) секторов. Среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (+0.24%) и потребительского (+0.19%) сектора.

Индекс ММВБ закончил торги с повышением на 0.05% и закрылся на отметке 2373.78 пункта. Индекс РТС наоборот прибавил 0.07% и остановился на уровне 1135.71 пунктов на волне разнонаправленной динамики курса рубля к евро и американскому доллару.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ двигались разнонаправленно на фоне ожидания заседания ОПЕК и публикации новых данных по запасам нефти и нефтепродуктов из США за прошлую неделю. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России упала на 0.57% до 66.38 доллара за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 0.30% до 56.63 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии двигался разнонаправленно, снижаясь по отношению к евровалюте и слегка подрастая по отношению к доллару. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии упала на 0.23% до 65.82 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра прибавила 0.03% до 75.36 рублей за один евро.

Российский финансовый рынок замер в ожидании итогов саммита G 20, которй пройдет в конце этого месяца в Бразилии.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital





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