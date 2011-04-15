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20.11.2018

Индекс Мосбиржи пощупает поддержку 2360

Внешний фон перед открытием российского рынка акций складывается негативный. Вчера после 18.50 мск. основные американские индексы продолжили снижение, потеряв по итогам дня порядка 1,6%. Сегодня фьючерсы на них в минусе примерно на 0,1%.
Падает и нефть, которая к полуночи вдруг рванула к отметке 67 доллара за баррель, но сегодня в ходе азиатских торгов ушла в район 66,4 доллара.
Скорее всего, с утра рынок откроется снижением примерно на 0,3%, и Индекс Мосбиржи пойдет в район поддержки 2360 пунктов. Однако для закрепления ниже этой отметки нужно усиление нисходящего движения американских фьючерсов и нефти.
Нефть, похоже, обосновалась в коридоре 65,5-67 доллара за баррель, где может пробыть до появления более конкретной информации о намерениях ОПЕК+ сократить добычу в следующем году. Как и на прошлой неделе, вчера сильные продажи нефтяных контрактов наблюдались накануне и сразу после открытия американских фондовых площадок. Не исключено, что распродажи вызваны не только действиями спекулянтов, но и продажей нефтяных фьючерсов самими нефтяными компаниями для хеджирования цен на добываемую нефть.
На мировом валютном рынке сегодня с утра все спокойно. Это даст возможность рублю на фоне налогового периода уйти в диапазон 65-65,5 руб за доллар, пробить вниз который российская валюта не может с конца сентября. Нет оснований для укрепления рубли ниже отметки 65 и сейчас.



Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР



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