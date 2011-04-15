Торговые войны негативно сказались на настроениях инвесторов

Рынок акций РФ закончил торги во вторник сильным падением. Опасения о дальнейшей судьбе американского технологического сектора в связи с торговой войной между Китаем и США, сказались на настроении инвесторов. На этом фоне под давлением оказались рынки акций в Азии, Европе и США. Дополнительным негативом выступает возобновление обвального падения цен на сырую нефть.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний телекоммуникационного (-4,74%), финансового (-2,09%) и

нефтегазового (-1,75%) секторов.

Индекс ММВБ к окончания торгов упал на 1,36% и закрылся на отметке 2341.60 пункта. Индекс РТС снизился на 1,66% и остановился на уровне 1116.85 пункта на волне ослабления курса рубля к евровалюте и доллару.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ рухнули — котировки

североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России обвалилась на 4,72%, до 63,64 доллара за баррель, WTI — на 5,51%, до 54,05 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снизился по отношению к евро и доллару США, но в целом ему удается удерживать полученное ранее преимущество на фоне возобновившегося спроса на ОФЗ со стороны нерезидентов.

Относительная фиксация цены на прежнем уровне связана и с возможным отказом ЦБ РФ от покупок иностранной валюты для стабилизации курса рубля. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,79%, до 66,06 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» прибавила 0,25%, до 75,27 рубля за один евро.

Падение спроса на рынках акций стран с развитыми экономиками оказывает давление и на фондовые рынки ЕМ. Похоже, рынки наконец-то осознали серьезные риски от торговых войн и геополитических противостояний.









Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.