Нефть зализывает раны после распродаж

Во вторник котировки нефти Brent обрушились более чем на 5%, отметившись на февральских минимумах в районе отметки 62. Под занавес торгов баррель немного отошел от минимумов, а сегодня на утренней сессии пытается отыграть потери, двигаясь в направлении уровня 64.

С начала недели трейдеров терзала неопределенность, которая в итоге вылилась в агрессивную ликвидацию длинных позиций. Участники рынка не уверены, что на венском саммите страны ОПЕК+ смогут договориться о возобновлении сокращения добычи. Эти сомнения усилились после вчерашних заявлений Трампа, который похвалил Саудовскую Аравию за низкие цены на нефть, тем самым намекнув на то, что королевство прислушивается к его «рекомендациям».

Усугубил реакцию рынка тот факт, что ситуация сложилась по принципу снежного кома: когда начались распродажи, к ним примкнули сланцевые компании США, которые на всякий случай решили зафиксировать прибыль по хеджевым ставкам.

А тем временем запасы сырой нефти в Штатах сократились впервые с середины сентября. Об этом сообщил API. Объем запасов снизился на 1,5 млн баррелей, а запасы бензина выросли на 0,7 млн баррелей. После неожиданного падения основного показателя интересно будет увидеть официальный отчет Минэнерго, который может поддержать восстановление подешевевшей Brent, если укажет на падение запасов черного золота вместо прогнозируемого роста на 3,5 млн баррелей.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













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