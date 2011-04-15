Цены нефти пробились ниже дна прошлой недели

Цены энергоносителей во вторник показали второй виток сильного дневного снижения. Снижение происходило на фоне подскока индекса доллара, в результате чего доллар подорожал к евро примерно на процент (примерно соответствующий вклад дало подрастание доллара в снижение цен нефти). В то же время цены нефти за день потеряли более 6%. В результате было новое срывание стоп-лосов и ускорение распродаж за счет панического закрытия длинных позиций. Так что укрепление доллара стало лишь одной из причин столь сильного провала цены. Долгосрочной же причиной пессимизма нефтяного рынка остается ожидание перехода в 2019 году к профициту предложения.

В стане стран соглашения ОПЕК+ пока разброд и шатания, и совершенно неясно смогут ли они на декабрьском саммите достигнуть нового соглашения об ограничении добычи. С октября СА была основным застрельщиком сокращения добычи и показывала другим странам ОПЕК+ пример. Напомним, что в 2017 и в начале 2018 года СА добывала примерно на 0,5 Мб/д меньше, чем в 2106 году. Это обеспечивало значительную часть общего сокращения добычи от ОПЕК+. После принятия в июне решения о послаблении ограничений от ОПЕК+, СА к сентябрю нарастила добычу до уровней 2016 года. Далее наращивание добычи в СА продолжилось. Так в октябре СА одна обеспечила наращивание добычи ОПЕК на 127 тб/д (в то время как октябрьские колебания добычи остальных стран ОПЕК просто уравновесили друг друга). В результате по итогам октября СА добывала уже на 224 тб/д больше, чем в среднем по 2016 году.

Теперь СА стала очень уязвимой для давления, более того - она изо всех сил старается угодить желаниям США. За эти старания СА уже удостоилась похвалы президента США Дональда Трампа, который заявил, что Саудовская Аравия помогла США не допустить повышения цен на нефть. Ранее Трамп заявлял, что США намерены оставаться надежным партнером Саудовской Аравии и после убийства журналиста Джамаля Хашукджи. При этом Трамп допустил, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман мог быть причастным к убийству журналиста в саудовском консульстве в Стамбуле. Свой мотив Трамп сформулировал очень просто. По его словам, если "разрушить" отношения США с Саудовской Аравий, то цены на нефть резко вырастут, и "Россия хотела бы это видеть".

Надо отметить, что после июньских решений ОПЕК+ Россия и сама постаралась значительно нарастить добычу. И даже несмотря на сильное снижение цен, до сих пор неясной остается позиция России по вопросу планируемого сокращения добычи странами ОПЕК+. (Новак в понедельник заявил, что России и ее союзникам в ОПЕК следует внимательно следить за рынком нефти в ближайшие недели, прежде чем принимать какие-либо конкретные решения в отношении сокращения добычи).

Важнейшим фактором снижения цен нефти остается продолжающийся сильный рост добычи нефти в США. Поэтому с таким вниманием рынок следит за динамикой, как добычи, так и запасов нефти в США. За пару с небольшим лет добавка в добыче нефти США уже превысила 3 Мб/д, поэтому рост добычи нефти в США остается важнейшим фактором давления на цены нефти. В начале недели эксперты, опрошенные агентством Bloomberg пообещали новый значительный (3,45 Мб) недельный рост запасов нефти в США. Это стало бы уже девятой неделей непрерывного роста запасов. Прогнозы о новом росте запасов нефти в США стали дополнительным аргументом для происходившего во вторник снижения цен. После того, как стало известно об оценках API (недельное снижение запасов нефти на 1,55 Мб), цены пытаются показать подрастание. Но теперь подрастание будут обеспечивать и спекулянты, желающие подкупить сильно подешевевшего товара. Достигнутые уровни цен к этому очень располагают.







Подлевских Николай Аркадьевич, начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"





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