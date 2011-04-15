Рынки перешли в режим осторожного оптимизма, евро ждет решения Брюсселя

После распродаж на Уолл-стрит и в начале азиатской сессии, интерес к риску постепенно возвращается. Большинство индексов АТР минимизировали потери, а европейские фьючерсы и вовсе расположились в зоне роста. Но зарождающийся оптимизм выглядит довольно хрупким, учитывая наличие прежних факторов риска, включая Брекзит и сегодняшнюю встречу Мэй и Юнкера, Италию и предстоящее решение Еврокомиссии по ее бюджету, нестабильность сырьевых цен и тревожные перспективы мировой экономики.

Российский фондовый рынок открылся умеренным подъемом. Индекс МосБиржи торгуется с повышением на 0,12%, РТС прибавляет 0,35%. Сохранение позитивной динамики в течение дня будет зависеть не только от настроя иностранных инвесторов, но и от динамики котировок нефти. Если Brent сможет развить импульс восстановления после обвала накануне, шансы на подъем отечественных индексов вырастут. Рубль укрепляется к доллару и евро, отыгрывая отскок Brent и улучшение интереса к риску. Доллар/рубль открылась небольшим гэпом вверх, вблизи уровня 66 руб., но не решилась на тестирование психологического уровня. На данном этапе налоговый период ограничивает влияние негативных факторов на российскую валюту.

Доллар корректируется вниз в парах с европейскими валютами после вчерашнего ралли. Евро, в очередной раз не отважившись на пробой уровня 1.15, пытается отвоевать отметку 1.14. В центре внимания – предстоящий вердикт Брюсселя по бюджетному плану Италии. Рим не пошел на уступки, и теперь Еврокомиссия может назначить «наказание» в виде запуска процедуры избыточного дефицита. Так что текущее восстановление евро выглядит хрупким и может смениться распродажами в любой момент, тем более что единая валюта стала чувствительнее реагировать на расширение спреда доходности 10-летних облигаций Италии/Германии.







Натан Ламберт, руководитель департамента аналитики Global FX













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