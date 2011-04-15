Рубль выглядит всё же лучше, чем нефть

Нефтяная тема, усилившаяся затяжным падением американских фондовых индексов, сейчас стоит во главе угла всего и вся. Когда фондовый рынок за короткий период корректируется на 8% -9%, невольно возникают ассоциации со слабой глобальной экономикой, а не с действиями ФРС США, и это, в свою очередь, взращивает ожидания более слабого, чем ожидалось, спроса на нефть. Сегодня – среда, а значит, учитывая остроту темы, будет всеобщее повышенное внимание к одной важной макростатистической публикации из США. Ожидается, что рост американских коммерческих запасов нефти на девятой неделе подряд добавит негатива. Консенсус-прогноз сегодняшней публикации от Минэнерго США, навеянный вчерашними сопоставимыми данными от API (Американского института нефти), оценивает, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе могли вырасти на 2,1 млн баррелей, и это довольно много.

Тем не менее, глядя на столь удручающую картину внутри и вокруг «чёрного золота», которое на его нынешних уровнях, опасно приблизившихся к отметке $60/брл по сорту Brent, вновь выглядит угрожающе, можно сделать невольный вывод о том, что отечественная валюта на её отметке в районе 66 рублей за доллар стоит совсем не так уж плохо.

Более того, вопреки вышеупомянутому прогнозу, рубль умудрился сегодня с открытия даже слегка укрепиться с 66,17 до 65,93 за доллар иc 75,25 до 75,09 за евро. Скорее всего, это происходит не из-за каких-то удивительных, неожиданно вскрывшихся качеств российской экономики или фискальной политики, а всего лишь в контексте широкой коррекции самого доллара к мировым валютам, отразившейся в снижении Индекса доллара DXY с 96,75 до 96,59 за тот же период – гораздо более скромное движение, чем, собственно, у самого рубля, но явно имеющее отношение к нему.

Другой сегодняшней важной для устойчивости рубля темой будут, несомненно, итоги размещения ОФЗ в скромном объёме 20 млрд рублей Минфином РФ. Вчерашнее – опять же, более скромное по масштабу чем обычно – размещение Банком России своих купонных облигаций КОБР даёт некую дополнительную надежду на позитивный исход ввиду возможности наличия небольшого остатка неразмещённых институциональных денег, хотя, конечно, сам факт того, что рынок заставил Минфин адаптироваться к особенностям нынешней санкционной конъюнктуры – разумеется, глубоко негативен.







Владимир Рожанковский, эксперт «Международного Финансового Центра»











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