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22.11.2018

Жесткая политика ЦБ поддержит рубль

На рынке умеренный отскок. Лидерами роста вновь стали акции Аэрофлота (+6,46%). Хуже рынка торговались акции нефтегазового сектора. Лидерами снижения префы Татнефти (-1,63%).
ЦБ отмечает необходимость жесткой монетарной политики. Регулятор видит риск нефтяных шоков и роста инфляционных ожиданий, в худшем случае, готов допустить сценарий рецессии. Для борьбы с оттоком капитала, который негативно отразился бы на курсе рубля, регулятор готов сохранять жесткую денежно-кредитную политику как минимум до конца 2019 года. ЦБ ожидает большой объем ликвидности, не менее 2 трлн руб., у финансовых институтов в следующем году. Для ее абсорбирования Минфину придется также держать доходность ОФЗ на 4-5 п.п. выше инфляции, чтобы не вызвать переток средств в валюту.
Независимые АЗС заявляют о возможном кризисе. Они готовы на снижение операционной маржи до 10%, но при более невыгодных условиях уйдут с рынка. Исходом противостояния производителей и независимых АЗС, на мой взгляд, может стать перераспределение рынка в пользу увеличения доли сетей, контролируемых производителями. Они на горизонте года могут увеличить продажи на розничном рынке на 10-15%.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»



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