Внешний фон для рисковых активов на глобальных рынках по-прежнему остается не самым благоприятным. Идея прохождения американской и мировой экономикой пика становится рыночным консенсусом. Вчера свои обновленные прогнозы представила Организация экономического развития и сотрудничества (ОЭСР), согласно которым рост мировой экономики замедлится с текущих 3,7% (оценка ОЭСР на 2018 г.) до 3,5% в 2019-2020 гг. В качестве отдельного негативного фактора ОЭСР ожидаемо выделяет торговые противоречия США-Китай – по оценкам организации «введение США 25-процентных пошлин на весь китайский импорт и принятие Китаем аналогичных мер будут стоить глобальной экономике 0,5% ВВП, американской экономике – 0,8% ВВП, китайской – 1% ВВП». Добавим к этому прогнозы большинства участников рынка по прохождению пика также и прибылями американских компаний, соответственно, получим все более выраженную идею замедления экономической активности.

В то же время снижение американского рынка акций в последние несколько недель отчасти все же выглядит эмоциональным и, возможно, несколько чрезмерным. Коррекция октября-ноября способствовала снятию локальной перегретости рынка, и в случае появления в ближайшее время позитивных драйверов (позитив от встречи лидеров США и Китая на саммите G-20, смягчение риторики представителей Федрезерва в отношении дальнейшей динамики ставок) фондовые индексы могут начать демонстрировать восстановление. Сегодняшняя торговая сессия на глобальных рынках, вероятно, пройдет в слабоактивном ключе, а американские площадки и вовсе будут закрыты в связи с празднованием в США Дня Благодарения.

Российский фондовый рынок вчера демонстрировал умеренное восстановление – индекс Мосбиржи прибавил 0,7% и вернулся выше отметки в 2350 пунктов. Стабилизация нефтяных котировок и вероятно низкая активность торгов на глобальных рынках могут способствовать консолидации сегодня индекса Мосбиржи вблизи уровней закрытия среды. Что касается ожиданий на ближайшие несколько недель, то продолжаем считать текущие уровни по большинству бумаг сравнительно привлекательными, отдавая некоторый приоритет внутренним секторам.









Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.