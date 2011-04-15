Российский рынок закрылся в плюсе

Рынок акций РФ закончил торги в среду на положительной территории на волне отскока на мировых рынках, который наблюдался после закрытия коротких позиций. Рынок продолжает балансировать в надеждах, что все-таки будет заключено торговое соглашение между Пекином и Вашингтоном. Российский фондовый рынок двигался в русле общих тенденций.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний металлургического (+0,91%), машиностроительного (+0,87%) и финансового (+0,86%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги с повышением на 0,70% и закрылся на отметке 2357.97 пункта. Индекс РТС вырос на 0,95% и остановился на уровне 1127.42 пункта на фоне укрепления курса рубля к евро и доллару.

По состоянию на время окончания торгов цены на сырую нефть снизились в ожидании публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю, которые показали заметный рост запасов нефти на 4.851 млн баррелей. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России выросли на 0,96%, до 63,13 доллара за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 1,91%, до 54,45 доллара

за баррель. Поддержку котировкам нефти оказывает курс американского доллара, который показывает снижение на фоне ожиданий того, что ФРС может не повысить ставки на декабрьском заседании.

На валютном рынке курс рубля к концу регулярной торговой сессии

повысился, поддерживаемый снижением доллара на форексе, восстановлением цен на сырую нефть и роста покупок ОФЗ. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии упала на 0,46%, до 65,86 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» снизилась на 0,17%, до 75,11 рубля за один евро.

Рынок акций РФ в последние дни демонстрирует схожую динамику с

зарубежными рынками. Вероятно, такая тенденция до саммита G20

сохранится.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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