Рынок нефти: медвежьи риски превалируют

В среду нефть сорта Brent немного восстановилась, но в сравнении с масштабами недавнего обвала поползновения покупателей выглядят слишком скромно. За день котировки прибавили меньше 1%, под отметкой 64, хотя в моменте приближались к уровню 65.

Минэнерго США сообщило о росте запасов почти на 5 млн баррелей на прошлой неделе. Это выше прогнозов и сильно расходится с оценкой API, которая впервые с сентября отразила сокращение запасов сырой нефти. Впрочем, цены выросли в ответ на официальный релиз, довольствуясь тем, что добыча в этот раз хотя бы осталась без изменений.

В связи с тем, что основная сессия на Nymex сегодня не проводится по случаю празднования Дня благодарения в США, нефтесервисная компания Baker Hughes опубликовала свои данные заранее. Так, число действующих буровых в стране на прошлой неделе сократилось на три единицы, с 888 до 885 шт. Этот релиз тоже добавил немного оптимизма в сырьевом сегменте, дав рынку надежду на то, что рост активности на сланцевых месторождениях сбавит обороты.

Тем временем участники рынка продолжают анализировать возможные сценарии действий производителей ОПЕК на предстоящем декабрьском саммите в Вене. Как сообщают анонимные источники, в ноябре Саудовская Аравия нарастила добычу до нового рекорда на уровне 10,9 млн баррелей в день. Новые признаки роста активности стран картеля в тандеме с американскими коллегами способны усилить давление на уязвимый рынок. Понижательные риски в сырьевом сегменте по-прежнему преобладают.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ





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